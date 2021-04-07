福原愛和江宏傑婚變消息鬧得沸沸揚揚，女方至今仍未返台，更被日媒爆已找好律師準備打離婚官司，看起來心意已決，反觀江宏傑始終包容，並不斷曬天倫照，似乎想挽回婚姻，不過據友人說法，他的想法已經在悄悄轉變。

據《鏡週刊》報導，雖然福原愛鬧出不倫疑雲，加上日媒頻報導江家負面新聞，但江宏傑始終包容，還發出聲明「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，可見依然用情至深，外界也認為他有為了小孩試圖挽救婚姻。

不過現身邊友人透露，江宏傑在和親友聊天時，近況雖然和媒體描述得差不多，但被問到離婚意願是否不大時？他一改深情印象回「沒有說不離喔」，讓在場的人都十分驚訝，可見他已做好最壞打算。

從這名友人的語氣也可看出，福原愛的不倫疑雲演變至今，江宏傑心裡多少有個底，加上女方態度強硬，甚至可說無情，因此夫妻倆最後對簿公堂已是八九不離十的結果。

加上福原愛至今不願回台，連離婚都不當面談，還錯過家人生日等重要時刻，更跑去和別的男人約會，並把家醜外揚，難怪江宏傑漸漸心灰意冷。3日兒子小小傑2歲生日，江宏也也說要給他「百分之兩百的愛」，也被解讀他已在練習當單親爸爸了。

(中時新聞網)