慧洋-KY(2637)3月合併營收為13.71億元，年增45.9％，以美金計年增55.54％，續創歷史新高，營業利益為4.98億元，年增691.98％，營益率大幅躍升至36％，是2012年以來首次突破30％，單月稅前盈餘為5.25億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅前盈餘0.7元。累計第1季合併營收為35.38億元，年增26.75％，稅前盈餘為8.96億元，比去年同期轉虧為盈，每股稅前盈餘1.2元，單季獲利表現已超越2020年全年。

受惠全球經濟活動重啟，各國原物料採購持續升溫，再加上近年來中小型船舶新造船訂單逐年遞減，使得航運市場需求暢旺，帶動運價持續走揚，目前中小型船舶平均日租金皆維持在2萬美元以上，為10年來新高，帶動慧洋-KY今年3月及第1季業績淡季不淡。

慧洋-KY指出，最新年度預估換約漲幅高達32.17％，近期換約亦見租家有意願拉長合約期間，顯示市場信心充足，公司樂觀換約後帶來的效益；而在整體航運市況熱絡下，二手船舶價格亦上漲，慧洋-KY目前旗下擁有137艘船舶，今年將伺機處分船舶以挹注現金流、改善財務結構，提升集團營運效率。

根據國際海事組織（IMO）公告，預計將於2023年1月起實施現有船舶效能指數（Energy Efficiency Existing Ship Index，EEXI）及營運碳強度指標（Carbon Intensity Indicator，CII）兩大標準，預估市場上80％船舶將會受到影響，而慧洋擁有業界最高比例節能船舶，將使集團更具競爭力。

(時報資訊)