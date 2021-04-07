鴻海(2317)公布2021年3月自結合併營收4412.17億元，較2月4018.93億元成長9.78％、較去年同期3476.54億元成長達26.91％。累計首季合併營收1.34兆元，較去年第四季2兆元減少33.09％，仍較去年同期9296.8億元成長達44.49％，雙雙改寫同期新高。

觀察3月四大類產品概況，鴻海表示，與2月相比，以電腦終端產品最強、雲端網路產品居次，元件及其他產品位居第三、消費智慧產品殿後。但與去年同期相比，則以消費智慧閃品最強、電腦終端產品居次，雲端網路產品位居第三、元件及其他產品殿後。

至於首季四大類產品概況，與去年第四季相比，以電腦終端產品最強、元件及其他產品居次，雲端網路產品位居第三、消費智慧產品殿後。但與去年同期相比，則以消費智慧產品最強、電腦終端產品居次，元件及其他產品位居第三、雲端網路產品殿後。

鴻海先前預期，受步入產業淡季、工作天數較少影響，首季集團營收將季減逾15％、但年增逾15％。其中，消費智慧產品估季減逾15％、年增逾15％，元件與其他產品季減3～15％、年增逾15％。雲端網路及電腦終端產品均預期季減逾15％、年增3～15％。

鴻海董事長劉揚偉日前法說時指出，受惠消費智慧產品表現優於預期、雲端網路及電腦終端產品表現還可以，預期首季營收可望優於往年季節性表現。而鴻海首季營收繳出季減33.09％、年增44.49％成績單，表現符合外資預期。

展望後市，劉揚偉對今年資通訊（ICT）產業維持審慎樂觀看法，但新冠肺炎疫情及零組件缺料將是主要干擾變數，目前預期缺料對訂單出貨影響可控制在10％以內。同時，F2.0數位轉型成效已顯現，若無疫情及缺料干擾，今年毛利率達7％目標仍有望達成。

而電動車將是鴻海F3.0轉型升級中的主動能之一，劉揚偉指出，集團將聚焦關鍵零組件生產，預期市場需求有望提前在2023年起飛，使集團整體毛利率達10％目標越來越近。同時，集團預計6月底決定在美國或墨西哥設廠生產電動車。

(時報資訊)