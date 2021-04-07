金管會公布上市櫃公司公告申報2020年財報，在應申報的1736家公司中，扣除未如期出具財報的康友-KY(6452)及淘帝-KY(2929)，上市櫃公司去年營收35.33兆元、年增1.1％，但稅前獲利3.11兆元、年增達21.04％。

證期局副局長郭佳君表示，康友自去年第二季起便未出具財報，已依規定在4月1日下市。而淘帝-KY則是尚未公布2020年財報，已於3月18日變更交易方式、4月7日起停止交易，若無法在半年內補交財報，最快將在11月被迫下市。

金管會統計，不含第一上市的上市公司去年營收32.26兆元、年增1.08％，但稅前淨利2.8兆元、年增達21.7％。不含第一上櫃的上櫃公司去年營收2.19兆元、年增2.45％，稅前淨利2225億元、年增達20.21％。

而第一上市公司去年營收8113億元、年減1.1％，但稅前淨利794億元、年增7.88％。第一上櫃公司去年營收610億元、年減4.24％，稅前淨利32億元、年減達44.83％。合計第一上市櫃公司去年營收8723億元、年減1.32％，但稅前淨利826億元、年增4.03％。

郭佳君表示，上市公司去年獲利成長，主因半導體業受惠於5G應用及高階運算需求持續成長，電腦周邊設備業因疫情帶動居家辦公，刺激筆記型電腦及伺服器需求增加，以及航運業因缺櫃供給吃緊，加上填補庫存需求使運費價格上漲所致。

至於上櫃公司去年獲利成長，主因半導體業受惠5G行動通訊需求，客戶拉貨動能放大帶動稼動率提升，生技醫療業因部分公司採權益法認列獲利增加，以及電子零組件業因疫情、宅經濟及居家辦公影響，帶動市場需求成長所致。

(時報資訊)