金管會公布國銀最新獲利狀況，2021年2月稅前獲利258.2億元，月減達19％、年減7.3％，累計前2月稅前獲利577.2億元、年減50.4億元或8％，主要受到投資及其他收益年減達101.5億元拖累，但衰退幅度較1月8.6％略減。

國銀2月稅前獲利以海外分行28.6億元，月增達43.2％、年增9.7％最強，中國大陸分行3億元，雖月減達37.5％、但年增達18.9％。國內總分行161.8億元，雖月減24.2％、但年增0.9％。僅國際金融業務分行（OBU）64.8億元，月減達19.7％、年減達27.6％。

觀察國銀前2月各分行稅前獲利狀況，僅國內總分行375.4億元、年增0.9％維持成長，其他分行均見衰退。其中，中國大陸分行7.8億元、年減達12.6％，海外分行48.5億元、年減達17.7％，OBU為145.5億元、年減達22.5％。

銀行局副局長黃光熙分析，國銀前2月利息淨收益增加15.3億元、手續費淨收益優於去年同期，且備抵呆帳提存減少19.5億元、營業費用減少9.3億元。不過，由於投資及其他收益大減達101.1億元，拖累整體稅前獲利仍年減50.4億元。

其中，OBU前2月稅前獲利減少達42.1億元，主因放款減少致使利息淨收益減少，以及投資淨收益及利差縮減。海外分行稅前獲利減少10.4億元，主因利息淨收益減少約19億元，但投資淨收益增加8億元，使衰退幅度有所減少。

國銀截至2月底總放款餘額31.81兆元，月增1634億元，逾放金額707億元、月增7億元。逾放比0.22％，持平1月、年減0.02個百分點，備抵呆帳覆蓋率614.53％，月減2.18個百分點、但年增24.29個百分點，整體備呆提列情形仍屬穩健。

(時報資訊)