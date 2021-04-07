美(吉吉)-KY(8466)3月合併營收達3.15億元，為歷年同期次高記錄，年成長7.6％，首季合併營收7.35億元，年成長16.32％。美(吉吉)-KY表示，3月營收成長，除先前遞延訂單隨著航運運力吃緊狀況稍微緩解，並積極加速安排訂單出貨時程，另一方面，觀察旗下外銷代工主要客戶隨著居家裝修風潮熱度提升，加上歐美地區逐步解封狀態下，帶動商辦案源改裝需求回籠且提高，主要客戶針對LVT、SPC石塑地磚產品拉貨力道積極，除進一步推升整體接單表現已回復疫情前良好水準，同步帶動旗下東莞廠整體產能稼動率保持一定水準之上，都是挹注3月營收繳出歷年同期次高的水準，並較去年同期成長7.6％的關鍵。

展望2021年第二季，美(吉吉)-KY看好目前營收表現已逐步回歸營運常軌，且持續感受外銷代工客戶下單力道強勁，整體接單表現已較去年同期呈雙位數成長，集團已針對旗下LVT、SPC石塑地磚全面調漲產品價格，整體效益將於第二季顯現，此外，美(吉吉)-KY仍持續提升石塑地磚研發量能，朝面料花色豐富、提升產品物性、安裝施作便利並具有環保建材等面向投入新款產品設計，且隨著新款LVT、SPC石塑地磚產品上市，有機會創造新一波銷售表現，以期帶動未來營運向上成長動能。

觀察美(吉吉)第一季銷售區域表現，受惠外銷代工客戶備貨力道轉強，帶動第一季歐洲地區銷售表現較去年同期成長21％，加上自有品牌業務動能也同步較去年同期回升，同步挹注中國、台灣地區合計較去年同期成長14％，不僅如此，SPC石塑地磚於歐洲、中國與台灣市場接受度逐步打開，推升第一季SPC石塑地磚產品銷售貢獻持續放大，占整體營收比重較較去年同期的12％提升至14％。

(時報資訊)