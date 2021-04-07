明天、下周二有2波鋒面接力襲台！氣象專家吳德榮表示，明天起到周六北台灣再轉濕涼，北部、東半部、中南部山區有雨，氣象局更指出，基隆北海岸及東北部有局部較大雨勢發生。下周二另一波鋒面抵達，北部、東半部再轉為有局部短暫雨的天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，今晨最低溫在新北雙溪區12.6度，今天到明天(8日)上午，全台多雲時晴，東半部及山區午後偶有零星降雨，白天北舒適、南微熱，北部氣溫13至26度、中部15至32度、南部17至33度、東部14至28度，日夜溫差10度以上。

吳德榮說，明天下午鋒面到，東北風緊隨南下，冷空氣比上波弱、但水氣較多，影響至周六(10日)清晨，北部、東半部有雨，中南部山區有局部短暫雨；氣溫方面，北台灣轉涼，其他地區氣溫稍降。此波鋒面降雨比4日那波明顯，但仍無法紓解桃園以南的旱情。氣象局則表示，這波鋒面在明晚至周六基隆北海岸及東北部水氣偏多，有局部較大雨勢發生。

周六白天起北部好轉、氣溫回升，下周二(13日)另一波鋒面到，北部、東半部有局部短暫雨，但抵達時間及影響程度，模式仍在調整，持續觀察中。

(中時新聞網)