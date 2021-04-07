台鐵太魯閣號在2日發生嚴重出軌意外，造成50人死亡，該意外讓台鐵內部問題引發討論，資深媒體人姚惠珍就指出，台鐵的財務狀況可以用7個字形容：人老車老公司老，整個公司的營運成本無比沉重，台鐵每賣出100元的車票，就有93元是人力成本；美麗島電子報董事長吳子嘉更質疑，在這種狀況下，民進黨仍可能貪污舞弊，簡直亂七八糟。

吳子嘉在政論節目「關鍵時刻」中指出，他前兩年被台鐵告，因為他揭露了台鐵一筆1000多億的案子，當時台鐵在採購車輛的案子中有嚴重弊端，吳子嘉指出，當時台鐵與一家韓國的廠商之間有官司訴訟，但卻在開標前不久和解了，隨後台鐵就開放該廠商加入投標，而台鐵標案規定必須至少有三家以上合格業者參加投標，才能進行，但台鐵卻讓該韓國公司「獨家得標」。

吳子嘉表示，他認為這後面有利益在作祟，很簡單，回頭去看交通委員會，大部分是哪個派系的立委？而前幾年的交通部長都是哪個派系的？都很清楚，貪污舞弊亂七八糟！只要有大採購就會有人介入。

主持人劉寶傑聽到都傻了，直呼台鐵都已經虧損成這個樣、已經窮成這樣了，政府不但沒有改善他，還在那邊...？吳子嘉直言，在民進黨政府就會發生這種不要臉的事情！

(中時新聞網)