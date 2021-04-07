福原愛與江宏傑爆出婚變後，傳出和有「橫濱大谷翔平」封號的學弟搞不倫戀，對方甚至是有婦之夫，讓她形象頓時跌至谷底，不過傳出福原愛為了替自己洗白，不惜爆出該男子的八卦，有意將自己塑造成從頭到尾都被矇在鼓裡的受騙女子形象。

根據《鏡週刊》報導，與福原愛私交不錯的日媒《週刊文春》透露，形象跌至谷底的她企圖洗白，不惜爆出學弟的料，希望能將自己塑造成整起事件的受騙者，藉此博取外界好感，不過礙於福原愛是已婚身份，靠此手段想挽回形象似乎有難度，但也有另外一種說法，就是「橫濱大谷翔平」的老婆看不慣福原愛的手段，因此才對外爆料，藉此離婚並索求各種賠償。

週刊《女性自身》報導，福原愛已搬離位在東京住所，甚至不排除將該房產賣掉，減輕自身經濟壓力，雖然身上有7400萬日圓(約1907萬台幣)房貸，按照福原愛過往收入水準，這筆貸款並非負擔，但不倫疑雲導致全面停工，經濟狀況等同歸零，只能拋售房產解套，也讓日媒以「全部都失去了」形容她目前的慘況，甚至連桌球界友人都看不下去，勸她與江宏傑復合。

此外，福原愛被爆頻頻找律師談離婚，但江宏傑始終沒有動作，似乎是有意挽留婚姻，不過近來與親友談及近況時，被問及離婚意願是否不大時？江宏傑竟一反常態表示：「沒有說不離喔」，看來想法已經在悄悄轉變，此外也有媒體報導，福原愛若堅持離婚，爭取小孩監護權難度相當高，畢竟已經被貼上外遇的標籤。

(中時新聞網)