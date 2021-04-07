受非農就業數據優於市場預期，經濟復甦力道強勁，周一美股道瓊、標普500及費城半導體都創下歷史新高，周二美股則出現回檔整理，四大指數皆收黑，台積電ADR同樣走低，下跌2.06美元（或1.65%）至122.44美元。

相較於周一的勁爆表現，周二美股投資人持觀望態度，開盤即下跌，終場道瓊收在33,430.24點，下跌96.95點（或0.29%），標普500小跌3.97點（或0.10%），納斯達克指數同樣走跌7.21點（或0.05%），費城半導體則下跌39.33點（或1.19%）。

4大科技巨頭開盤皆出現平盤震盪，最終僅蘋果翻紅小漲0.31美元（或0.25%）至126.21美元，Google下跌0.80美元（或0.04%）至2,224.75美元，臉書與亞馬遜則分別小跌2.65美元及2.91美元。

周二美股出現整理，科技股表現不如預期，台積電ADR受到影響，下跌2.06美元（或1.65%），聯電ADR同樣走低，下跌0.29美元（3.15%）至8.91美元。

(中時新聞網)