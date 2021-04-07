年輕男子搭救護車暴打醫護頭部12拳，畫面讓網友爆氣。（圖／翻攝自記者爆料網）

太誇張了！粉專「記者爆料網」的小編分享影片，只見救護車上的年輕男患者情緒激動，在車上失控暴打救護人員的頭部，遭對方制止後，患者家屬竟也上前幫忙一起打，兩人加起來至少揍了救護人員頭部12下，最後因後座的衝突越演越烈，前座的司機只好停車上前制止，才結束這場鬧劇，畫面曝光後，引起網友討論，不少人直喊提告，不要放縱這種人。

臉書粉絲團《記者爆料網》昨晚分享一則影片，事情發生在4月4日的晚上10時50分，救護車上載著一名年輕的男性患者行駛期間，躺在床上的病患看起來情緒激動，先是對著救護人員口出惡言，期間家屬都專注在玩手機，絲毫沒有要幫忙的意思。

年輕男子搭救護車暴打醫護頭部12拳，畫面讓網友爆氣。（圖／翻攝自記者爆料網）

接著病患突然往救護人員身上丟了一個東西，被對方制止後，竟然失控暴打救護員，期間不斷朝著對方的頭部揮拳攻擊，讓救護人員氣得忍不住反擊，與患者扭打成一團，而患者的家屬注意到狀況後，不但沒有勸架，反而加入戰局，繼續毆打救護人員頭部，總計病患與其家屬至少朝救護人員的頭部打了12拳。

而正在駕駛救護車的司機員，注意到後座的打架狀況似乎越演越烈，只好先在路邊停下車子，跑到後座介入這場衝突，先是拉開扭打成一團的三個人，接著再合力將施暴患者的雙手壓制住，要求對方好好冷靜一下。

患者在救護車上痛毆救護人員的畫面，引起網友熱烈討論，「太可怕了」、「浪費資源，提告他」、「不要縱放，以端風氣！告死他！」、「這種的⋯救他真的是浪費時間資源」、「爸媽又要出來道歉說自己小孩很善良的」、「爸媽又要喊說，我的孩子很乖，都是別人帶壞他」。

(中時新聞網)