加州接種疫苗人數迄今達到2000萬人，州長紐松宣布6月15日是加州重回正常生活的時間表。只要繼續打疫苗、染疫且住院治療病患維持低點，商業和學校均將重開，但要戴口罩。

加州是全美第一個、也是最嚴格對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情採行居家防疫的州。紐松（Gavin Newsom）今天宣布6月15日「全面重新開放」，堅決承諾讓加州回到疫情之前的正常狀態。

紐松說：「我們可以自信地說，到6月15日，我們可望開始正常生活，但要時時戴著口罩並保持警惕。」

紐松今天在記者會上宣布的時間點，正值2000萬加州人至少已經接種過一劑疫苗的門檻，州政府預計在4月底達到3000萬人接種疫苗的目標。

加州預計在4月15日開放16歲以上民眾施打疫苗，從那天起到6月15日百分之百重開加州社會，尚有兩個月的準備時間。過去一個月，統計加州平均染疫人數從超過4000人降到今天約2000人。

加州政府衛生官員蓋里（Mark Ghaly）在記者會表示，重開加州的重大決定取決於兩個因素，除疫苗必須廣泛地供給外，醫院也要有足夠能量。加州政府官員將特別關注變種病毒，確保不會為已接種疫苗的民眾帶來嚴重疾病。

蓋里說，屆時加州將允許餐廳、酒吧、商店、電影院、博物館等商業開放營業，不限制室內與戶外人數。

不過，今年10月之前，加州政府仍禁止舉辦5000人以上的大型活動，大型音樂季開放日期也沒有時間表。

加州政府計劃停用自去年夏天以來、通稱為「更安全的經濟藍圖」的防疫系統。經濟與社會重開的後疫情時代，最重要的規定依舊是戴口罩。（編輯：黃自強）1100407

(中央社)