小編今天（7日）精選5件不可不知的財經大事，最大頭條是4月份貨櫃船運市場缺艙缺櫃現象嚴重惡化，上周末廣州運往紐約貨載出現8千到1萬美元的天價買艙費，震驚各界。

【1】海運缺櫃惡化 爆天價買艙費

大型海空運承攬業者指出，因為美國西岸港口壅塞問題惡化，美國東岸受蘇伊士運河事件影響延誤航班，且美國零售業庫存創28年新低，及歐洲疫情回升加上因運河事件取消的航班，4月份貨櫃船運市場缺艙缺櫃現象嚴重惡化，上周末廣州運往紐約貨載出現8千到1萬美元的天價買艙費，震驚各界。

【2】台積小金雞 采鈺登錄首日寫興櫃四驚奇

台積電轉投資的采鈺6日登錄興櫃交易，開盤不到2分鐘即衝破500元關卡、一舉搶下興櫃股王、人氣王、認購人首日賺最多四大紀錄。法人指出，采鈺坐擁台積電「富爸爸」優勢，後市可望獲市場青睞。

【3】八千金閃現 二梯隊成形

在美股與台積電大漲的雙重激勵下，外資連二日買超台股299億元，帶動以聯發科為首的高價股6日熱鬧沸騰，盤中再現「八千金」，儘管聯發科終場未能突破千金價位，但準千金與次高集團等二梯隊表現卻也可圈可點，富邦媒更有望成為首支電商千金股。

【4】英特爾在台徵才 擴大與台積電代工合作

半導體龍頭大廠英特爾新任執行長基辛格（Pat Gelsinger）發布IDM 2.0策略後，將擴大與台積電、聯電等全球晶圓代工廠合作，並首度將中央處理器（CPU）委由台積電以先進製程代工。英特爾在官方人才招募網站中釋出英特爾新竹據點職缺，積極招募業界好手，且職務多數與晶圓代工業務合作有關，業界看好，英特爾與台積電、聯電的未來合作將更為緊密。

【5 】雷軍：小米汽車10萬起跳 最快3年後亮相

小米董事長兼CEO雷軍日前高調宣布進軍造車行業，新浪財經報導，雷軍6日晚間透過直播，談及了小米汽車及新logo等諸多話題。

(中時新聞網)