台鐵太魯閣意外釀50死、200人輕重傷，國民黨立委陳玉珍昨（6）日痛批，這起意外根本是「政府殺人事件」，蔡總統曾當過台鐵改革小組召集人，結果什麼事情也沒改革，她也一樣當上總統，難怪民眾會悲痛說「你們每次都說聽到了，卻從來沒有改進」。

陳玉珍昨接受媒體訪問時表示，政府官樣文章這麼多，每次都是「今天公祭，明天忘記」，國人同胞的人命一再被無辜犧牲，這場事件不只是工程車翻落事件，是「政府殺人事件」。

國民黨立委陳玉珍6日受訪時，直指此次意外是「政府殺人事件」。（圖／摘自陳玉珍臉書）

2018普悠瑪事件之後，陳玉珍指出，台鐵做了一次總體檢，在體檢總報告中說在2020年底以前要完成監測系統，至今卻沒有完成，如果完成的話，就不用讓乘客、駕駛冒著生命危險，當駕駛看到掉落的工程車再煞車，只有幾秒鐘的反應時間，根本來不及，如果有這樣的系統可以監測、提醒行車中心事先預防，那這些人命可以不要被犧牲。

陳玉珍也提到，蔡總統曾經當過台鐵改革小組的召集人，結果什麼事情也沒有改革，一樣當上總統，難怪民眾會悲痛表示，「你們每次都說聽到了，卻從來沒有改進」，自己聽了也是很難過。

此外，陳玉珍也透過臉書表示，看到這些破碎的家庭，同感悲痛，面對這種官僚不作為的政府，我們如何可以不憤怒？並再次痛批官員懈怠、政府殺人。

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(中時新聞網)