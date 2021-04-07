布魯克林籃網好不容易等到杜蘭特(Kevin Durant)回歸，卻輪到以鐵人身軀著稱的哈登(James Harden)受傷了。哈登在6日的比賽因為右腿肌肉緊繃，僅打4分鐘就退場沒再回來。賽後診斷出是腿後腱拉傷，球團宣布哈登至少必須休兵10天。

總教練納許(Steve Nash)說：「這跟上次差不多，只是對他的腿筋不適保持警覺，他的力量測試也正常，這是出於慎重，我們必須保護他。當然哈登很想打球，但我們不應冒險。」

哈登本季鬧出轉隊風波，但來到籃網他心滿意足，全力繳出25.2分、8.0籃板、10.9助攻的表現，成為MVP的爭奪者。聯盟史上沒有人轉隊之後還能拿到MVP，但哈登以心自許，自認有資格得獎。

傷病是籃網最大的隱患，在他們的3巨頭之中，厄文(Kyrie Irving)有長串的傷病史，生涯只有3季參加超過70場例行賽。杜蘭特比較健康，只有在2014-15球季與2019年總冠軍賽碰上嚴重傷勢，第一次是腳掌受傷，再來是阿基里斯腱受傷。本季杜蘭特也不算健康，還碰上疫情政策隔離，只打了19場比賽，厄文36場，哈登42場(轉隊籃網34場)。3人同時出戰的比賽僅有7場。

為增加陣容深度，籃網補入狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)、葛瑞芬(Blake Griffin)、艾卓吉(LaMarcus Aldridge)，組成「六星戰線」。然而成隊以來他們沒有同場過。現在已經接近季末，光是堆積球星也不見得能奪冠，總教練納許還有磨合度的問題待解決。

(中時新聞網)