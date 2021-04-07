前賽爾提克球星皮爾斯(Paul Peirce)日前慘遭ESPN開除球評職位，而其中的原因令人瞠目結舌，原來他在社群媒體上開直播，帶了好幾名脫衣舞孃回到自家豪宅開趴。皮爾斯自2016-17賽季後退休以來，一直為ESPN工作，從那以後他一直是「 NBA Countdown」，「 The Jump」和其他NBA節目報導中的主持班底。

皮爾斯與脫衣舞孃直播影片

在直播時皮爾斯整個人已經酒醉到不行了，身穿比基尼的辣妹則忘情扭臀和幫他按摩，畫面十分激情，接著影片一出去馬上引來ESPN關注，他們認為此舉相當脫序，火速宣佈開除皮爾斯的工作職位。

但皮爾斯竟因禍得福，馬上有情色直播業者找上他，在招募信上寫說：「知道他失業後，我們將在平台進行史無前例NBA分析直播。在他分析每周NBA動態時，會有最頂級脫衣舞孃協助伴舞。也會開給出一筆25萬美元薪水(約台幣711萬元)，期待他能與我們聯繫」。

皮爾斯在NBA時期是叱吒風雲的頂級球星，他生涯前十五年全獻給塞爾提克，並成為塞爾提克的招牌明星，生涯10次入選明星賽，並成為四次年度最佳陣容成員。

2007年，皮爾斯與賈奈特(Kevin Garnett)、雷艾倫(Ray Allen)組成「三巨頭」，共同帶隊在2008、2010年打進總冠軍賽，並奪得2008年總冠軍。皮爾斯場均22分獲選總冠軍MVP。這回皮爾斯的退休生活出現重大轉折，不知他是否會真的同意情色業者邀請，合作出史無前例的「火辣辣」NBA報導。

(中時新聞網)