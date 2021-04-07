特搜隊員說車廂的殘骸非常銳利，他的同事搜救時衣服輕輕碰到，衣服就會被破碎鋼板割破，搜救過程相當危險。（圖／資料照）

太魯閣號事故釀50死、216傷，特搜大隊隊員阮成偉被指派在第2波救援中，前往隧道內車廂搜尋屍塊殘骸，他說現場機油、血腥味問混雜在空氣中，遺體被砂石包覆難認出，只能徒手撿起疑似物靠近聞，若有明顯血腥味才能確定；另名宜蘭縣消防局分隊長則說，因為在閉密建物中搜救，難度比3年前的普悠瑪翻車多10倍。

阮成偉在電視節目《辣新聞152》中分享，當時他與團隊在第2波救援時進入隧道，因為先前生還者與完整遺體已被運出，車廂內剩下屍塊與人體組織，但因為與砂石、車體零件混合，摸到時不容易分辨，只能再憑觸覺與味道（血腥味）分辨，「雖然現場機油味很重，但是靠近聞還是能聞到明顯的血腥味」。

阮成偉說，這是他15年救難經驗中，遇過最慘的一次搜救經驗，車廂的殘骸非常銳利，他的同事搜救時衣服輕輕碰到，衣服就會被破碎鋼板割破，搜救過程相當危險。此外，據《自由時報》報導，有29年救災經驗的宜蘭縣消防局觀音分隊分隊長李大千表示，這起搜救難度比3年前的普悠瑪翻車難上10倍，因普悠瑪是在開放空間翻覆，但這次是在密閉建物內，也是他遇過的最重大交通事故。

太魯閣號事故釀50死、216傷，原因為工程中不慎掉落至軌道遭列車撞上，國家運輸安全調查委員會公布初步調查資料，證實軌道旁的工地自2日上午為「非停工狀態」，戳破包商李義祥謊言；李還稱獨自巡視工地，花蓮地檢署也確認在場不只李1人，全案朝殺人或過失致死罪嫌偵辦，不排除聲押其他涉案人士。

(中時新聞網)