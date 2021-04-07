江宏傑、福原愛4年前甜蜜結婚，今年初起全面崩盤，福原愛不僅被拍到和高帥男約會，還有報導指她因不堪夫家言語嚴重霸凌，稱「社群媒體的照片有些是假象」，才一心求去，讓外界極度不解為何種種報導和人過去印象有180度差異。今(7日)週刊報導，福原愛過去在推特、微博兩種社交軟體上，同樣一張照片能細心給出不同配文，有如雙面人，也是「形象管理高手」。

日本桌球天后福原愛當年挾著高人氣選擇嫁給江宏傑，引來日本國內許多批評，有媒體分析，福原愛婚前年收入保守估計超過台幣3700萬，而江宏傑只有100萬，經濟能力相差37倍，因此被外界諷刺是格差婚，但兩人婚後用行動證明關係甜蜜，不僅曾上真人秀放閃，福原愛也常在網上分享日常生活。

福原愛微博上最後一次提到江宏傑是在今年1月 。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

2017年日本散文家能町岑子分析，福原愛婚後依舊人氣超高，在台灣、大陸、日本擁有許多粉絲，主因來自於她善於經營社交軟體，同樣的事件、照片，福原愛在推特會用日文發文，營造天然呆、討人喜愛的「愛醬形象」，但在微博，她會搖身變成「成熟的桌球天后」。

福原愛、江宏傑過去多次甜蜜同台。（圖／達志影像）

能町岑子舉例，福原愛曾貼出一張甜甜圈照片，在推特寫下：「剛忍不住吃一口，所以很抱歉下面切掉了」，而在微博配上中文說：「在德國等著小傑。嫁給你是我人生最感幸福的事。人容易沉溺於習慣，但我絕對不允許自己這樣做。」因應不同的粉絲給人不同討喜的感覺，能町岑子忍不住稱讚福原愛這樣的行為絕對是媒體經營專家。

而《鏡週刊》今報導，另有粉絲替福原愛解釋，是因日本網友不喜歡她放閃，才會在推特比較克制，多半分享自己的心情，而在微博才「解封」，大談與江宏傑之間的感情，而江宏傑過去也在太太新書中透露另一半有雙重性格，現在看來恐是埋下兩人婚變的導火線之一。

(中時新聞網)