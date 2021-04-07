太魯閣事故釀50死 林佳龍心痛致歉：不管未來在哪個位子，會永遠陪伴

台鐵太魯閣號408車次，2日發生擦撞包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，外界檢討聲不斷。律師呂秋遠5日表示，下台與否只是一種態度，若根本就與交通部部長林佳龍無關，「為什麼要辭職？」若真與林佳龍有關，則是要判刑而不只是下台。藥師林士峰則痛批，呂的話陷入「危險的非黑即白的二分法」，林佳龍的上任源自2018年普悠瑪事件後，總統蔡英文的一句「台鐵會大刀闊斧改革，重建社會信心」，如今林佳龍損及總統的威嚴與誠信，當然該被革職。

呂秋遠5日在臉書發文表示：「這次事件，當然是人禍，但是政府必須負責的層次應該到哪裡？法律責任比較客觀，但政治或道德責任，就是見仁見智的問題。而且，負責的意義是什麼？事實上，在找出真正的原因前，下台負責只是一種態度，但沒有意義。如果根本就與部長無關，為什麼要辭職？如果跟部長有關，應該要判刑，而不只是下台吧？」呂該篇文章引起大批網友熱議。

林士峰6日則在臉書反擊，直言：「這段話我並不認同，這裡陷入了危險的非黑即白的二分法。」林士峰強調：「別忘了，林佳龍部長是為什麼上台的，因為普悠瑪號出軌事件後，蔡英文總統說『台鐵會大刀闊斧改革，重建社會信心』，然後林佳龍部長上台改革。」

林士峰表示：「將近兩年多過去了，台鐵的螺絲依然鬆散，花東人回家的路依然不夠安全。也許林佳龍部長在法律上是沒有責任的，但是我們選一個政府幫我們做事，並不是要他們不貪污、不違法、不亂搞，我們選擇這個政府，是希望我們小老百姓的生活過的更好、更舒適、更安全的，而現在這個事件發生，表示林佳龍部長沒有以實際作為回應總統2018年底的改革台鐵、重建社會信心宣示。林佳龍部長損及總統的威嚴以及誠信。這樣子還不應該被革職嗎？」

獨／專家爆政府標案黑幕致出軌 痛批林佳龍遞辭呈「算什麼漢子」

(中時新聞網)