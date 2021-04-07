儘管美股周二全面收黑，台北股市6日指數創新高後，今(7日)持續開高，集中市場加權股價指數以16771.35點、上漲31.48點開出後，隨即見到16816.34點，又再創下歷史新高紀錄。

台積電6日完成填息後，今日股價持續走揚，開盤即上漲4元，以614元開出，聯發科早盤也再次來到1010元，平了歷史新高價。

道瓊工業指數周一創新高後，美股投資人周二保持觀望，科技股也走跌，道瓊工業指數終場下跌96.95點(或0.29%)，收在33430.24點；那斯達克指數收盤下跌7.21點(或0.05%)，收在13698.38點；標普500指數收盤下跌3.97點(或0.10%)，收在4073.94點；費城半導體指數收盤下跌39.33點(或 1.19%)，收在3266.10點；台積電ADR同樣走低，下跌1.65%。

台股6日在台積電與聯發科兩大權值股領漲帶動下開高走高，盤中指數來到16804.45點，創下歷史新高，收盤收在16739.87點，上漲168.59點，也連續兩個交易日創下收盤新高紀錄。

(中時新聞網)