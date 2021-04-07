一名在加油站工作的辣妹近來竄紅，個人社群追蹤者暴增。原本只是一張工作照被分享，沒想到網友驚為天人，神到她私人辣照，瞬間成為「車主們最想把油箱加滿」的加油站女神。

這名辣妹Emilyck Chan是香港人，在加油站打工。日前她和同事坐在油島上聊天的照片被人拍下，清純外型隨即引起網友注意，有人找出她的臉書、IG，被她的辣照震撼，「原來脫下工作服是位辣妹」，大批網友分享，連台灣、日本都有人追蹤。

Emilyck Chan平常在加油站工作，外型清純。（翻攝Emilyck Chan臉書）

由於Emilyck Chan太紅了、身材又火辣，加油站老闆得知消息後，要求她不可以於上班時間在加油站拍照。Emilyck Chan打趣地說，幸好老闆沒有因為這樣而開除她。

Emilyck Chan透露，有人問她條件這麼好，為什麼不從事其他工作；還有人質疑她自導自演，找人拍照PO網宣傳。她強調，只是呈現真實的自己，私下在家時就喜歡角色扮演，不介意別人怎麼想。

她也歡迎網友找她加油，網友們紛紛附和，希望有朝一日能見到本人，「把油箱加滿」。

加油妹分享辣照，個人尺度頗大，被網友瘋傳。（翻攝Emilyck Chan臉書）

(中時新聞網)