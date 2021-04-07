因疫情而被迫停航一年的挪威郵輪6日宣布，將自7月起重新恢復加勒比海與希臘群島的郵輪服務。

該郵輪表示，自7月25日起，將率先提供從雅典到希臘群島的7天郵輪航程，接著8月將推出郵牙買加蒙特歌灣（Montego Bay）出發的7天航程等。

不過參加郵輪旅行的遊客與船組人員都必須接受疫苗接種與進行病毒檢測。

另外皇家加勒比海郵輪也決定將在7月恢復加勒比海的部分行程。

(工商 )