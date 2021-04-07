挪威郵輪7月將重啟希臘小島行程 08:532021/04/07 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因疫情而被迫停航一年的挪威郵輪6日宣布，將自7月起重新恢復加勒比海與希臘群島的郵輪服務。 該郵輪表示，自7月25日起，將率先提供從雅典到希臘群島的7天郵輪航程，接著8月將推出郵牙買加蒙特歌灣（Montego Bay）出發的7天航程等。 不過參加郵輪旅行的遊客與船組人員都必須接受疫苗接種與進行病毒檢測。 另外皇家加勒比海郵輪也決定將在7月恢復加勒比海的部分行程。 4月面板價格大漲 面板雙虎上演慶祝行情 《熱門族群》台光電、騰輝-KY 3月營收創新高Q2有錢景 (工商 ) #郵輪 #希臘 #挪威郵輪 #月將 #群島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》5月盤價仍看漲 中鋼率鋼鐵股續攻 11:262021/04/07 財經 美將分享疫苗 布林肯稱無關政治 04:102021/04/07 話題觀察 《營建股》華固將進軍中台灣 多空平盤攻防 12:002021/04/07 財經 《半導體》矽格3月營收雙升 Q1創次高 11:262021/04/07 財經 耳中幻聽要殺母 不孝男掐死80歲老母判刑7年6月 10:412021/04/07 社會 中火三號機點火遭重罰 王美花：啟動合法 04:102021/04/07 財經要聞 《電機股》亞德客-KY3月及第1季營收創高 07:452021/04/07 財經 《造紙股》榮成3月營運雙升 Q1獲利近4年同期高 12:002021/04/07 財經 台帛泡泡將鬆綁 改14天自主管理 04:102021/04/07 生活新聞 外資3月買新興股債 九成錢進中國 04:102021/04/07 財經要聞 40歲金剛長3cm腫瘤將開刀 與小嫻暫休攤：等我康復 11:032021/04/07 娛樂 財經熱門新聞 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 神秘人爆料：Archegos爆倉前一晚 大摩逃命狂砍1400億 - 財經 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 采鈺登錄首日 台積小金雞 寫興櫃四驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 海運缺櫃惡化 爆天價買艙費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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