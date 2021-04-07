交通部長林佳龍4日在臉書聲明，已向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌請辭負責。（資料照／羅亦晽攝）

台鐵太魯閣號慘案，造成嚴重死傷，交通部長林佳龍聲明，已經向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌請辭負責，不戀棧職位、負起完全責任。政院則回應，已接獲口頭請辭電話，現階段以搶修為先，也要把善後做好，所以不談此問題。對此，前立委沈富雄昨(6日)在政論節目中說，「雖然林佳龍說第一時間有請辭，但是這個事情兜的不太攏，不是天衣無縫」，且因為死亡人數太多，其實「再怎麼留也留不下來」，下來是一定要下來。

沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中說，「第一時間點什麼事情穿過林佳龍腦子，我們旁觀者是無從知道，但因為林佳龍從小立志要做大官的人，雖然他說第一時間有請辭，但是這個事情兜的不太攏，不是天衣無縫」。

沈富雄進一步說，「我覺得的、我猜啦，林佳龍認為也許還可以混過」。沈富雄分析，林佳龍也許會想「如果上面讓我混過的話，那好不容易跟副總統賴清德、桃園市長鄭文燦並列3個大阿哥，就是說將來對於大位的取得，現在才排名第三，就是相對不利，那本來什麼都沒有的，就是因為入閣後才有第三名，那部長這個就是有相當份量的位子，所以勉強再湊個交通部」，因此會在意這位子。但沈富雄也直言，如果他是林佳龍，不會接交通部，「因為你的淵源、學問、素養跟這個一點關係都沒有。」

沈富雄認為，「因為這職位才有資格讓他變成第三阿哥，那現在事情這樣發生了，其實很簡單，因為死亡人數太多，其實你再怎麼留也留不下來，怎麼樣也不能揹著50個人的死亡，到處講說我還是部長，下來是一定要下來，只要有一點點非分之想就是非常大的錯誤。」

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(中時新聞網)