台鐵太魯閣號慘案顯然是人禍，交通部長林佳龍宣布請辭，行政院長蘇貞昌卻說「現在不是談這個問題的時間點」。國民黨前立委孫大千上午在臉書質疑，蘇貞昌不會天真地以為，把林佳龍推出來扛責下台，自己就可以平安脫身了吧？一向強調效率優先，最擅長表演「震怒政治學」的蘇貞昌，為什麼在台鐵改革工作上毫不在意，毫無作為呢？

孫大千說，蘇貞昌應該請辭下台負起政治責任的三個理由：

一、2000年「八掌溪事件」中，因為溪水暴漲，政府救援不及，導致四位工人被洪水沖走。當時擔任行政院副院長的游錫？，在第一時間就宣布請辭下台，負起政治責任。此次太魯閣號事件讓台灣痛失50條珍貴人命，蘇貞昌還能夠當作沒有事嗎？

二、行政院遲遲不願意核定「普悠瑪號事件」後，跨部會討論所提出的「台鐵總體檢報告」，錯失改革時機再先；無法協同各部會共同落實改革項目在後，蘇貞昌負起政治責任，也只不過是剛剛好而已。

三、蘇貞昌在擔任行政院長期間，大權獨攬，不管是人事安排，或者是經費預算，都緊緊抓在手上。台鐵改革工程既缺人，又缺錢，連局長人選都懸而未決至今。蘇貞昌因為和林佳龍派系不同，所以貌合神離，造成總體檢報告中144項改善措施都無法完全落實。如果蘇貞昌不該負起政治責任，那應該由誰來負起政治責任呢？

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(中時 )