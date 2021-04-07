台鐵太魯閣號發生出軌意外釀50死、200多人受傷，其中死者名單已有49人確定身分，仍有一具罹難者的身分尚未確定，花蓮市長魏嘉賢意外在死傷名單中發現，有2名罹難者同年同月同日生，但也同年同月同日亡，感到相當遺憾。

經花蓮市長魏嘉賢轉述，這次事故花蓮縣有8位罹難者、花蓮市有2位罹難者，他在向家屬致哀、慰問時，意外發現其中有2名罹難者同年同月同日生，但卻也在這場事故中，同一天逝世。

魏嘉賢認為，事情太過巧合，一度以為是工作人員登記錯誤，多次詢問後，確定資料無誤，當下震懾無法置信，也認為是這次意外中最遺憾的事，希望逝者安息、傷者康復。

台灣鐵路管理局在官網上設置「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區，公布死傷者名單，提供給民眾查詢，花蓮地檢署檢察長俞秀端日前表示，仍有1具無名屍還未確認身分，目前疑似為女性，希望家屬若知道家人坐上408次太魯閣號，盡速和檢警聯絡。

(中時 )