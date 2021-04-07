民眾對餐飲外送服務接受度高，據中信金(2891)旗下中信銀統計，中信卡友2020年使用第三方外送平臺的消費金額較2019年成長400%。看好該趨勢中信銀擴大與台灣麥當勞合作提供客戶線上線下消費皆享優惠。即日起訂餐升級為麥當勞歡樂送天天享優惠，持中國信託LINE Pay卡訂購歡樂送，單月消費累積滿新臺幣500元（含）以上，登錄成功可享最高LINE POINTS 20%點數回饋。

中國信託旗下Line Pay聯名卡去年底發卡量已突破375萬張，向400萬卡邁進，號稱最大「神卡」，穩居台灣市場信用卡發卡量第一。業者分析，台灣信用卡歷史上，很難有任何一張卡輕易發行突破200萬張，Line Pay聯名卡是台灣市場單一聯名卡在最短時間發行最多的信用卡。

中信銀的Line Pay聯名卡能獲得如此高的發行量，從這次擴大和台灣麥當勞合作來看，又再精準切入Banking 4.0強調「金融走入生活」的理念，在突破300萬張發行量後，今年可望輕取400萬張，再挑戰500萬卡的空前新紀錄。中信銀行是在2016年底推出LINE Pay聯名卡，靠著3%高回饋率在市場打響名號；2018年底達200萬卡；2020年底突破375萬元，平均每年增加約90萬卡。

(時報資訊)