行政院近日通過「勞工職業災害保險及保護法」草案，明定所有受雇勞工均為強制納保對象，民進黨立委范雲等人也提出對案，把家庭看護、家庭幫傭等納入強制納保對象，原本屬自願特別加保的工地工人則以場所責任險涵蓋，而針對未納保非法移工，則有勞動力發展署先行墊付給付項目再向雇主代位求償。

由立委范雲、林宜瑾、伍麗華及莊瑞雄等人提案的「勞工職業災害保險及保護法」昨天通過立法院一讀，並將在今、明2天在委員會審查。

范雲提出的對案重點包括，把原在院會版本中屬自願加保、但職災風險高的家庭看護、家庭幫傭強制納保；原屬自願特別加保的工地工人則以場所責任險涵蓋。另，針對未納保之非法移工，也有政府墊償制度保障其基本權利；並擴大保險給付範圍。

至於是否會變向鼓勵非法移工？范雲表示，一旦有雇主聘用非法移工發生職災，發展署雖然會先行墊付，但後續也會向雇主求償，因此反而會促使雇主不聘用非法移工。

(中時 )