AGM-183A高超音速飛彈

在高度期待下，美國空軍5日透過B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機，首度實彈試射身為「空射快速反應武器」（ARRW）的AGM-183A高超音速飛彈原型，但卻失敗了，使相關計畫受到打擊。

據CNN新聞網與《戰區》（The War Zone）網6日報導，美國空軍在聲明中說，B-52H周一從加州海岸外慕古角海上試射場（Point Mugu Sea Range）起飛，試圖進行試射，但轟炸機上出了問題，無法發射。後來這架B-52H安全帶著飛彈，返回加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）。

在全球緊張持續升高之際，美國正與中俄競相研發高超音速武器，這次試射失敗令美國受挫。而美方會設計這款飛彈，目的在於讓它以超高速飛越長遠的距離，迅速穿透敵方嚴密防禦的領空，攻擊如港口，機場和其他設施。聲明中說，AGM-183A在於提供世界各地的美國指揮官，摧毀高價值，具有時間敏感性目標的能力。

負責執行相關計畫的柯林斯（Heath Collins）說，為了推升這重要的戰力，「空射快速反應武器」計畫一開始就冒著可能的風險，向極限挑戰。雖然沒能發射令人失望，但最近的測試提供了十分寶貴的資訊，以從中汲取教訓，並繼續向前邁進。

AGM-183A可望在未來幾年內部署，而這次測試特別在驗證「空射快速反應武器」飛行達高超音速的能力。據五角大廈官員說，他們最終的目標在開發於實戰中，能以音速20倍飛行的高超音速飛彈，而這大約相當於太空梭重新進入地球大氣層的速度。

除了美國外，中俄也都在發展高超音速武器，而莫斯科聲稱，已成功測試高超音速飛彈。五角大廈為了高超音速相關研究，已在2021年的預算案中，要求撥款32億美元（約910億台幣），遠比前1年的26億美元（近740億台幣）多。

而中方已於2014年首度測試高超音速飛彈，俄羅斯也在2016年測試。據美國國會研究處說，俄羅斯的「先鋒」（Avangard）高超音速滑翔武器可裝備核彈頭，利用洲際彈道飛彈（ICBM）加力器，速度可達20馬赫。至於中方從2014年起，則至少測試了9次東風高超音速滑翔武器。

(中時新聞網)