太魯閣出軌意外造成嚴重死傷，後續保險理賠正式啟動，除台鐵本身的旅平險及工程車的強制車險外，以信用卡購票的旅客也能依照所屬銀行的規定進行綜合保險理賠，依《工商》報導，初步統計共有4位罹難者使用信用卡刷車票，總理賠金為7千萬元。

信用卡綜合保險為信用卡發行公司向保險公司承保，持卡人使用信用卡購票並搭乘大眾交通工具，若不幸發生意外死亡將可獲得理賠，理賠金額則依據卡種而有所不同，根據《工商時報》6日報導，此次太魯閣號事故有4名罹難者刷卡購票、共計理賠金額達7千萬元。

根據信用卡公司合約條文，只要持卡人以本人信用卡支付本人、配偶或未滿25歲受扶養之未婚子女的大眾交通工具全部票款或八成以上旅行團費，可獲信用卡綜合保險的保障。

依照國泰世華網站數據，個人旅行平安險最高可賠6000萬，富邦、華南、中信等多家銀行最高可賠5000萬，其餘銀行最少也有2000萬理賠。這顯示使用信用卡購票保障不小，詳細理賠金額與承保範圍仍須依信用卡公司公告為主。

另外，台鐵鐵路旅客運送責任保險，每一人死亡保額250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元；另外由明台產險提供的工程車強制車險則提供第三人身故或失能200萬元、醫療上限20萬實支實付。

根據《工商時報》6日報導，目前初步預估台鐵、工程車及信用卡保險，此次太魯閣意外總理賠金額已達4.1億，若再加上個人產壽險將上看6.5億元，且若加入實支實付醫療險的理賠金額，總理賠金額還會向上攀升。

(中時新聞網)