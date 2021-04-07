YouTuber「見習網美小吳」，拍片風格多樣化又貼近日常生活，instagram短短時間就有近45萬人追蹤，不過近來卻收到網友私訊，質問太魯閣出軌意外是否有捐款？對此，他曬出捐款收據截圖，並無奈表示：「捐錢真的不是比賽，自己有心意就好」。

小吳曬出網友私訊截圖，只見對方表示太魯閣事故後，許多網紅紛紛捐款，藉此拋磚引玉希望更多人響應，卻不見身為公眾人物的他有表態，強調：「以一個公眾人物來說，應該都要捐款，我追蹤的其他YouTuber都有捐款，希望小吳也能多在意這一塊，要不然真得讓人有點失望」，對此他則回應：「善良是一種美德，但不是被拿來道德綁架」。

小吳表示得知太魯閣事故後，感到相當難過及震驚，但每個人對於社會事件表態方式不同，自己就屬於不會分享難過消息的人，強調「低調默默的人不代表不關心」，眼見許多公眾人物發佈捐款消息，藉此提倡捐款行善是好意，如今卻被網友拿來比較，不禁感嘆：「善良沒有標準，是不能衡量的」，尤其事發隔天自己就低調捐款，如今看到這些私訊，只能說是莫名委屈。

小吳表示捐款難道要第一時間昭告天下，才會被認定是好棒的人，但是「捐錢真的不是比賽，自己有心意就好」，相信還有很多人也有捐款，也都不會刻意張揚，雖然每個人做法都不一樣，仍希望所有人都能一樣善良。

(中時新聞網)