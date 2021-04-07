為配合鐵道局東區生產路平交道 2000m／m管線改遷施工，台灣自來水公司六區處今天表示，台南市仁德區、中西區、南區、東區等4區轄內部分區域停水，預定從4月13日上午9時起至15日上午5時止停水，影響供水總計44小時，呼籲用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

近期因旱象嚴重，民眾擔心無水可用，但台南這次停水則是配合管線施工，無關水情。自來水公司第六區管理處指出，此次停水用戶數計2萬3203戶，停水區域影響範圍包括：

(1) 台南市仁德區：

1.台鐵鐵路以西、86快速道路以北(仁愛里、成功里、大甲里)。

2.亞航社區(仁愛里)。

3.十鼓文化園區周邊(成功里、文賢里)。

4.二仁路一段以東、文賢橋沿三爺溪以北(保安里)。

(2) 台南市中西區： 小西門里、南門里、郡王里、開山里及法華里。

(3) 台南市南區：大成里、明德里、竹溪里、新生里、大忠里、大林里、大恩里、建南里(永成路以東)、省躬里(永成路以東)、喜東里(永成路以東)及興農里(永成路以東)。

(4) 台南市東區：大同里、路東里、大德里、大福里、崇明里(鐵路以西)及東智里(鐵路以西)。

自來水公司第六區管理處表示，除了停水區域區域外、其餘地區均正常供水，不過，復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水延遲。為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。若遇豪雨或發布颱風警報，則取消停水施工。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。送水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，等水清後再進水關停水相關訊息可撥打免付費專線1910，或上台水網站(https：／／ wateroff.water.gov.tw／)查詢。

(中時 )