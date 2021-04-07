男星柯震東在2011年以電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，不過柯震東在2014年爆出涉毒事件，讓他受挫演藝事業，形象也因此一落千丈，積極復出的柯震東人氣已大不如前，甚至在網上重PO自己當年的道歉文，並自嘲：「這篇好像有點地獄」。

29歲柯震東近期慢慢復出，經營社群媒體、影音頻道，試圖挽回人氣，但柯震東人氣仍大不如前，他昨（6日）卻竟在IG重發自己當年的吸毒道歉文，當時柯震東寫著「對不起大家 我一定會更好」，按讚數有33萬多人。

柯震東大方攤開自己的黑歷史，還發文向網友喊話：「看當時的按讚數跟留言數！！！Oh...這篇好像有點地獄」，柯震動幽默大玩地獄梗，最後還不忘向自己喊話：「我一定會更好」，呼應6年多前的發文。

柯震東發文吸引好友王大陸留言：「買單」，網友也紛紛留言鼓勵：「不要一直消費自己啦哈哈」、「你覺得你有變得更好嗎？我覺得有」、「笑死 自黑第一名」、「有改正就好 加油」。

柯震東2014年為涉毒事件開道歉記者會。（圖／本報系資料照片）

雖然柯震東在2011年以電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，不過他在2014年卻爆出在北京與房祖名涉毒事件，風波震驚各界，柯震東因此重挫演藝事業、形象全毀，他也為此風波分別在北京、台北開道歉記者會，柯震東強調，他會努力改正，不再做任何違法的事，不讓家人和粉絲擔心。

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(中時新聞網)