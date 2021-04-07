縮時相機廠-邑錡(7402)創新ODM美國軍工客戶微光影像裝置訂單需求提升，原定今年第4季出貨將提前至第2季末生產交貨，生產訂單將持續未來幾年，有望帶動公司整體營收顯著成長；邑錡董事長陳世哲表示，今年OBM及ODM兩大事業都會成長，全年營運可望優於去年。

Brinno自有品牌受惠於全球疫情趨緩商業活動逐步恢復正常，電商營運布局逐步落實，透過原廠經營Amazon品牌旗艦店，加上主要市場自建官方線上商城，同時帶動線上電商與線下專案市場銷售，締造整體品牌銷售創下20個月來新高表現，同時這個月也是近5年來同期銷售新高。

在創新ODM部分，美國軍工客戶微光影像裝置專案因需求提升原定第4季出貨將提前至第2季末生產交貨，生產訂單將持續未來幾年，首款導入Brinno自有晶片為開發核心，並協助軟硬體開發的微光影像裝置新專案，已進入機構設計階段，Brinno團隊將全力加速推動期望能於今年底前量產交貨；Vernier教學研究智慧裝置已隨著疫情趨緩重啟銷售，並希望能提高產能追加訂單，可望帶動全年創新ODM營收表現。

邑錡3月合併營收為4096萬元，年增19.3%，累計2021年前3月合併營收達1.11億元，年增12.5%。

展望今年第2季，邑錡表示，自有品牌OBM部分將持續加速搭載Brinno自有晶片新一代機種之量產上市計畫；銷售方面，除了原廠經營Amazon品牌旗艦店，更攜手主要經銷商於北美與台灣啟動官方線上商城計畫，透過完整的全系列產品銷售、售前諮詢與完善的售後服務，提供各國消費者更便捷彈性的購買管道；創新ODM的目標仍為積極洽談可長遠合作的量產專案，並已有能力提供由前端的韌體開發甚至於導入Brinno自有晶片，有助於優化創新ODM業務客戶結構，進而挹注創新ODM業務營運體質持續精進，雙業務重要策略執行效益將逐步展現公司整體營運帶來正面效益。

(時報資訊)