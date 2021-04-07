兆勁(2444)3月合併營收達1.81億元，受惠網通事業主要客戶訂單需求持續暢旺，推升整體出貨持續站穩高檔水準，再加上半導體減薄再生晶圓設備業務挹注，進一步堆疊整體營收動能表現，今年3月營收繳出歷年同期新高水準，並較去年同期成長67.23%，累計第一季合併營收達4.44億元，同創歷年同期新高，較去年同期成長12.72%。

兆勁表示，受惠旗下網通事業歐洲、美國等地區主要客戶接單、出貨動能強勁，以目前網通事業銷售成長區域來看，3月歐洲、美國地區銷售更較去年同期大幅成長30%以上。

兆勁除持續深化網通事業良好成長基礎，積極拓展記憶體、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體減薄再生晶圓等多角化業務，尤其針對高速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)為未來集團投入發展的重點事業項目，以開發設計及生產VCSEL晶片為主，主要應用於光通訊及精密感測兩大領域，現階段主要產品包括光通訊領域850nm 25Gbps及光感測與飛時測距領域940nm兩波長面射型雷射晶片，亦已與大陸通訊科技廠商客戶完成產品測試階段。

展望第2季，兆勁維持審慎樂觀看法，由於全球疫情致使歐洲各國陸續採取封城措施因應，將有機會推升居家辦公、遠距教學需求持續高漲，隨著全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，兆勁不僅網通事業訂單需求保持暢旺，有望推升全年營運有明顯大躍進，另一方面，亦同步加速旗下記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務表現，有望堆疊公司整體營運高成長動能，並持續透過業務組合調整、自動化生產效益、新產品研發推出與開拓新客戶等面向，以期整體營運獲利表現更上層樓。

(時報資訊)