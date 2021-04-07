緯穎(6669)今宣布攜手英特爾，推出全新伺服器產品，搶佔蓬勃發展的雲端與邊緣應用商機。

緯穎新一代邊緣伺服器ES200與雲端伺服器SV310G4和SV5100G4均採用第3代Intel Xeon可擴充處理器（代號：Ice Lake）。全新的英特爾運算平台擁有平衡的設計架構，不僅提升單核性能，處理器的核心數也增加至最多40個。緯穎透過CPU效能的提升與彈性，整合新處理器內建AI加速與硬體安全功能，以及對PCIe Gen4，DDR4 /3200記憶體，和Intel Optane Persistent Memory 200系列的支持，設計出針對不同應用優化的緣運算應用解決方案，釋放各種工作負載的可能性。

緯穎ES200是一款短深度的2U多接取邊緣運算(Multi-access Edge Computing, MEC)伺服器。擁有靈活的儲存與擴充配置，並符合NEBS-3規範，可滿足各種邊和環境條件的需求。ES200可依需求使用EDSFF或U.2 SSD的儲存模組，預設兩張OCP NIC 3.0網卡，若需要更多的儲存或頻寬，還有最多六個額外的PCIe Gen4插槽可做擴充。透過儲存模組與加速卡的靈活彈性配置，以及內建的Intel Deep Learning Boost，ES200將非常適合用於如影像處理，數據分析與人工智慧推論等不同邊緣運算應用。

緯穎SV310G4和SV5100G4則是兩款針對雲端運算優化的伺服器。均採用前置I/O設計，簡化維護的複雜度，符合現代資料中心的趨勢。SV310G4是一款1U雙處理器的伺服器，擁有32個DDR4 記憶體插槽，其中16條插槽也可配置Intel Optane Persistent Memory 200系列。這使 SV310G4 擁有強大的記憶體容量，可為數據分析和網路應用提供最佳的記憶體運算效能。SV5100G4則是一款由從OCP Project Olympus規格發展出的1U雙處理器伺服器。不僅支援Olympus整機櫃管理功能，亦擁有彈性的儲存設計。在主機板上即可安裝六個M.2 SSD，也可外接兩組儲存模組，進一步擴充最多八個額外的M.2 SSD。他靈活而強大的系統設計，將協助雲端服務供應商，因應多樣化的雲端服務需求。

(時報資訊)