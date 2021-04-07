復活節長假後的開市，投資人押注於刺激支出和疫苗接種計畫，以及美國經濟數據表現，將為全球經濟帶來快速復甦；歐洲基準股市指數周二收在歷史的高點紀錄，收復了此前疫情所造成的所有下跌。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.04點或+0.70%，為435.26點。指數超越了2020年2月所創造的433.90歷史高點；更較去年疫情嚴重期間的最低點上漲約60%。

德國DAX指數上漲0.7%，來到15212.7點，為近期創造的歷史高點再添紀錄；法國CAC指數上漲0.5%，指數亦完全收復去年所有的下跌；英國富時(FTSE 100)指數上漲1.3%。

GAM歐洲股票投資主管Gallagher指出，歐洲股市有更高的比例傾斜向周期性股和價值股，它們在去年甚至過去幾年表現不佳；而任何經濟環境的改變，例如看見成長出現起色或通膨的出現，都將對這些類股出現正面影響；它們目前在市場的權重更高了，這也說明了近期的預期，認為歐股未來數月將表現更好。

銀行股、大宗商品股、汽車股等經濟敏感股在今年反彈強勁，也推升歐股上漲。然而泛歐基準指數比美國標普500多花7個月時間，才重新站上疫情爆發前的高點；主因為疫苗接種進度緩慢和疫情一再出現惡化所導致。

周二採擴股上漲1.8%；旅遊休閒股、汽車股、食品飲料股皆上漲約1%，為表現最佳類股。

數據顯示，歐元區二月失業率為沒有變化的8.3%；主因為歐洲休假(補貼)計畫緩和了第二波疫情對就業的衝擊。

瑞士信貸跌0.4%。瑞信宣布第一季將錄得9億瑞士法郎(約9.6億美元)稅前虧損，包括了因對沖基金Archegos案的44億瑞士琺郎(47億美元)虧損和壞帳提列。瑞信並宣布更換兩名高層，暫停股票回購計畫，提議刪減2020年股息。

石油開發商BP上漲3.2%。該公司宣布，將實現2021年第一季的350億美元淨債務目標。

英國首相宣布下周一進入第二階段的鬆綁步驟，英股應聲歡呼上漲。

(時報資訊)