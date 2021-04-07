韓國三星電子（Samsung Electronics）7日預估，2021年第一季的獲利，可望有上看44％成長空間。同時，產業分析師指出，這主要歸功於家電產品，智慧手機與電視熱銷所致。若前兩個月，美國沒有冰風暴影響其產能正常化，三星電子第一季的獲利將會更亮眼。

三星自估，2021年第一季的營業利益為9.3兆韓元，約83.2億美元，完全吻合倫敦證交所旗下數據中心Refinitiv SmartEstimate的預估值。同時，也可望打敗韓聯社Yonhap Infomax的8.95兆韓元預測。

三星指出，同期營收可能較2020年的65兆韓元，還要多成長17.5％左右，高於市場普遍預估60兆韓元。而真正的財報數字，在四月份也將公諸於世。

就單季來看，三星電子2021年第一季營業利益，將季增2.8%。同時，營收也可成長5.6。

根據調研單位Counterpoint報告，三星於元月推出的Galaxy S21智慧手機根本就是一顆搖錢樹，開賣六周就比上一代S20手機要多賣出一倍數量。所以，對第一季營利貢獻度，可望有1兆韓元左右，因此也將營利推升至4.15兆韓元之譜。

同時，Counterpoint分析，比S20還要便宜200美元的S21，因為價格較親民所以才會在市場熱銷。

至於三星晶片產品，雖然全球需求強勁，但由於韓國國內生產成本增加，以及2月美國德州廠，因為極端天候造成一段時間停產，預估損失達3000億韓元，所以獲利預估可能會減少兩成，落在3.6兆韓元位置。

分析師補充，由於疫情關係，家居需求還是持續增加，三星的電視機與家電產品，獲利估算可望多上一倍，估達1兆韓元左右。

至於三星第二季獲利預估，市場認為，目前看來沒有較大利空衝擊，以及DRAM與快閃記憶體產品漲價加持下，可望較即將公布的第一季，還要來得更好。

(時報資訊)