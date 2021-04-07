聯發科(2454)今(7)日最新宣布，攜手三星聯合發表全球首款搭載聯發科技Wi-Fi 6E晶片的8K量子電視三星8K QLED Y21，最新Wi-Fi 6E規格提供最高速的連網體驗。此次產品結合最新連網技術及8K高畫質，提供無與倫比的家庭娛樂體驗，雙方繼去年推出Wi-Fi 6 8K電視之後，再次將智慧電視產業往前推進一大步。

聯發科智慧裝置事業群總經理游人傑表示，無論消費者用電視播放線上影片、玩遊戲、或是健身，都需要高速、穩定的網路連線。我們與三星的合作為消費者帶來了最新的智慧電視技術，支援豐富的場景應用。 聯發科技以先進的無線連網技術，將Wi-Fi 6/6E整合到三星的8K電視中，共同推進全球高端智慧電視的發展。

聯發科MT7921AU 是一款高度整合的平台，支持最新的Wi-Fi 6E和藍牙5.2，傳輸速率可達1.2Gbps，為使用者帶來更流暢的串流媒體和遊戲娛樂體驗。Wi-Fi 6E充分利用6GHz頻譜中的未壅塞頻寬，與前代Wi-Fi相比具有許多優勢，包括更快速的千兆級 (multi-gigabit) 傳輸速度、更低的延遲、最新的安全且可靠的連網功能。

聯發科Wi-Fi技術廣泛應用於全球產品，包括行動裝置、音訊解決方案、個人電腦、數位電視、藍光播放機、網路直播電視機上盒和網路攝影機等。聯發科技與無線網路認證組織Wi-Fi聯盟一直保持緊密合作，以確保產品支持最新的Wi-Fi規格，近期，聯發科裝置也被Wi-Fi聯盟選定為Wi-Fi CERTIFIED 6裝置的Wi-Fi 6E標準認證測試平台，印證領先的產業地位。

(時報資訊)