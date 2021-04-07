國民黨革實院長羅智強今早在臉書PO一張照片，留下14個字「好圖分享，民退黨，不要對號入座喔」，不到1小時就有1.1萬人按讚、638則留言及334次分享。網友紛紛表示非常貼切，還接續留言彷若接龍般，酸度爆表。

該張照片是一群猴子攀爬在一輛車門大開的汽車上，配上文字「一群野心勃勃的猴子，搶過了一台車，卻沒有任何一隻猴子，懂得開車。厲害了我的黨。」標題則是「這張圖就是當今政壇寫照」。

網友紛紛留言「然後, 有一隻猴子誤踩油門卻不會放手煞車, 車子原地空轉燒胎, 造成大量的空氣污染..... 」、「這些猴子還說是因為上任車主早早把車弄壞，所以牠們開不了。都是上任車主的錯，不是猴子的能力問題喔」、「用猴子比喻當今的政府真是太貼切了」。

也有人說「偏偏每隻猴子都自以為是《頭文字D》裡的藤原拓海，胡搞瞎開，看來臺灣這臺原本是法拉利等級的超跑，最後會被撞成一堆破銅爛鐵」、「車裡的食物財物搶奪一空，剩下一臺不會走的車子」、「不會開沒差，至少猴子過的比我們爽，因為車上的東西都被猴子搶光了」、「雖然不會駕駛，但對於拆輪胎、偷部件，我們的猴子可是在行的很」。

又有人說「但是這些猴子搶東西的時候很團結」、「不會開就算了，還一直把車子拆到要變廢鐵了」、「跟猴子不同的是牠們還會拆零件去變賣」、「沫猴而冠，沐猴而駕，殃及路人，屍橫遍野」、「悲哀的是，大多數的人支持不會開車的猴子，所以猴子還是贏了。在野黨不努力爭取執政，就是怠惰，國民黨要想辦法爭取民心，讓人民有信心，加油了」、「再怎麼聰明的猴子也沒辦法成為真的人」。

(中時 )