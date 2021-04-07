SSD 對我們常在拍片剪片、存檔、移檔的人來說根本就是命一樣的存在。除了效能之外，穩定性還有品牌附加功能其實也是很重要的選擇標準。

這次伊森開箱的 WD 的 My Passport™ SSD 就很威啊！這個 My Passport 系列始終強調效能和商務需求附加功能。今年做出全新升級，在速度導入 NVMe 高速協定之外，軟硬整合附加功能上也做出提升。

你會說奇怪 SSD 不就比規格跟速度，哪來什麼附加功能？那就一起來看看這次開箱實測。

【硬體開箱】

外盒上走不張揚的內斂風格，外盒上可以預覽 WD My Passport™ SSD 顏色，右上角顯示容量。

外盒上走不張揚的內斂風格，外盒上可以預覽 WD My Passport™ SSD 顏色，右上角顯示容量。(圖/科技狗 3C Dog)

WD My Passpor SSD 也是以顏色及容量搭配眾多為特色，一共有藍、紅、金、灰、銀 五個顏色，容量目前有 500GB / 1TB / 2TB 三種選擇，三月中則會推出 4TB 的版本。這次開箱就是金色 1TB 的規格。

側邊就有 My Passport SSD 的附加功能一覽了，包含耐受 1.98 公尺的高度衝擊、 256bits AES 硬體加密、自動備份以及五年保固。

背面則是詳細記載系統需求、內容物和傳輸規格。

傳輸規格：

＊使用 NVMe 技術

＊讀取速度 1,050MB/s

＊寫入速度 1,000MB/s

＊USB 3.2 Gen2 規格

內容物：

＊USB-C 線材和 USB-A 轉接頭

＊安裝說明書

WD My Passport™ SSD 盒裝內容物就是 SSD 本體加上一條 10cm 的 Type-C 短線，一個 USB-C to A 的轉接頭，一本安裝指南。(圖/科技狗 3C Dog)

WD My Passport™ SSD 的本體使用金屬外殼，只有巴掌大小。上面的紋路是真正的凹凸紋理，而不是單純的塗漆。 WD 的 LOGO 則採用浮雕貼飾，在細節上相當注重。(圖/科技狗 3C Dog)

背面則跟正面的珍珠處理很不同，使用的是純霧磨砂感。在交界帶上可以區分得出來表面處理的差異，但是紋理是有連貫相接的。使用 Type-C 接孔，也是 WD My Passport™ SSD 唯一的開孔。(圖/科技狗 3C Dog)

【效能檢驗】

在傳輸規格上 My Passport™ SSD 使用 NVMe 協定。 NVMe 可以說是為 SSD 的高速特性制定的，讓 SSD 搭配 PCIe 匯流排，能進一步善用 NAND 資料存取傳輸速率。(圖/科技狗 3C Dog)

在傳輸規格上 My Passport SSD 使用 NVMe 協定。 NVMe 可以說是為 SSD 的高速特性制定的，讓 SSD 搭配 PCIe 匯流排，能進一步善用 NAND 資料存取傳輸速率。

My Passport SSD 使用 USB3.2 Gen2 的規格，它跟其他 USB 規格的差異就在於接口使用 Type-C 以及傳輸速度。這個 USB3.2 名稱其實弄得很亂啊，現在來稍微梳理一下：

USB3.2 官方名稱表格(圖/科技狗 3C Dog)

接上 2018 Razer Stealth 的 Thunderbolt 3 Type-C 接口，測速結果符合官網標示的 1,050MB/s 超高傳輸速度。(圖/科技狗 3C Dog)

這裡針對讀取與寫入的速率是利用軟體測試，PC Win10 上的《CrystalDiskMark》。接上 2018 Razer Stealth 的 Thunderbolt 3 Type-C 接口，測速結果符合官網標示的 1,050MB/s 超高傳輸速度。

實際傳輸我們一個 YouTube 的影片專案，總容量為 31GB，實測時間為70 秒。就算是 4K 超高畫質的簡報展示影片，或是容量大檔案多的專案資料夾都是高效傳輸．

由實測表現來看，WD My Passport™ SSD 的速度傳輸的確是滿檔位，達到官方宣稱破千 MB/s 水準。影音創作者傳大素材檔案非常夠用，對於商務常需要的簡報、 DEMO 影片、圖檔資料等零散大量的檔案，這種速度也完全勝任。

【心得總結】

商務使用上和影音工作者同為外接硬碟的重度使用者，看重的點卻不全然相同。然而 WD My Passport SSD 都能同時滿足。

雖然 WD My Passport SSD 走比較商務內斂的風格，但它超快的讀取速度和附加軟體才是挑選外接儲存的本質，另外內建 1.98 公尺的摔落耐受性也是容易忽略但非常實用。當然使用者不免會擔心資料讀取上是否容易毀損跟錯誤，WD My Passport SSD 的官方保固長達 5 年，最後一哩也有考慮到喔。

可以說外接儲存要的高速性、保密性、穩固性、便攜性都在 WD My Passport SSD 完整體現。也算是在同質性極強，一片氾濫的 SSD 市場中， Western Digital 身為大廠的高度展現吧。

(科技)