美股漲多拉回，台股加權指數7日開在16,771.35點，權王台積電（2330）開在614元，聯發科（2454）開在1,005元，站上千元關卡，生技股、鋼鐵股及玻陶股股價紛紛上揚，帶動加權指數早盤一度衝上16,816.34點，再創新高。

投資人靜待企業財報出爐、再加上市場持續消化避險基金Archegos Capital Management槓桿爆倉的影響，美國四大指數出現漲多拉回、陷入整理，但經濟重啟概念股逆勢走強。

道瓊工業平均指數4月6日下跌0.29％（96.95點）、收33,430.24點。那斯達克指數下跌0.05％（7.21點）、收13,698.38點。費城半導體指數下跌1.19％（39.33點）、收3,266.10點。

第一金投顧指出，台股多頭格局未變，後續持續將震盪往上，指數維持多頭震盪，個股就有其輪漲發揮空間。

選股上，建議由業績成長強勁、且進入旺季的績優個股優先布局，目前半導體、IC設計、驅動IC、被動元件、記憶體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。

面板、記憶體漲價趨勢仍未歇，其中，記憶體合約價市場預估第二季可望上漲25～30％，在整體族群已經橫盤整理之後，也可以留意，而面板則是在乖離較大，未來量縮回檔整理後，逢低布局即可。惟須控制好資金水位與風險，投資上選擇數字好、PE低、且今年展望正向的個股來操作。

(工商 )