有全台灣「最美鎮代」稱號的苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺日前在臉書公開，她的兒子遭陌生男子施虐影片，她的兒子在公園內遭1名男子拎起內褲騰空旋轉，約莫轉了5圈整個人被重摔在地，之後對方還掐住兒子狂罵，讓她氣得決定提告；陳控訴，事後她的兒子滿臉傷痕、精神受創，甚至要接受心理輔導。

竹南鎮代表陳怡樺在臉書上公開當時影片，影片中1名中年男子拎起她兒子的內褲後開始旋轉，而孩子則頭朝下、全身在半空中掙扎；男子將孩子旋轉近5圈後，竟直接將整個人重摔在地，孩子之後整個人躺在地上；當時周圍還有將近7名孩童圍觀整起暴力事件。

苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺的兒子在公園內遭1名男子拎起內褲騰空旋轉，約莫轉了5圈整個人被重摔在地，之後對方還掐住兒子狂罵。（圖／翻攝自陳怡樺臉書）

苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺的兒子在公園內遭1名男子拎起內褲騰空旋轉，約莫轉了5圈整個人被重摔在地，之後對方還掐住兒子狂罵。（圖／翻攝自陳怡樺臉書）

陳怡樺說，該男子之後還掐著她的兒子說「如果不是跟你爸爸同月同日生，我早就把你掐死」；她的兒子事後臉上有瘀青，心理上受到不小驚嚇，至今每晚都會做惡夢，需要接受心理輔導，還對她說「我想原諒叔叔，但是我需要一點時間」；而該男子事後矢口否認虐童，而是稱在與孩子們玩耍，讓她痛批「令人感到無奈與心寒」。

陳怡樺說目前已準備提告，詳細事件發生原因、經過、責任須經警方調查才能釐清；但許多網友看到影片後紛紛留言批，「不用忍，要個有誠意的道歉是應該的」、「我沒辦法接受，他太可惡了」、「畫面會說話，這叫玩？」「太扯了，旁邊還ㄧ堆小孩耶，我一定告死他」、「不能原諒他，萬一下次又是別的小孩受傷了」。

(中時新聞網)