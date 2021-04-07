台鐵太魯閣號408車次，2日發生擦撞包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，衛福部為此成立賑災捐款專戶。國民黨前屏東縣黨部副主委、現國民黨屏東市民代表方華雄表示，7年前的高雄氣爆就是這樣後產生極大爭議，民眾沒這麼健忘，民進黨再開帳戶的目的是刻意塑造同情弱者的風向，藉以轉移焦點，獲取政治利益。

方華雄6日接受香港媒體《中評社》訪問直言，此事件是台鐵與承包廠商之間的問題，但這兩個單位的事情卻搞到全民來發動捐款，「真的是蠻奇怪的。」畢竟台鐵公司每年都有編維修、賠償等預算，費用應由在肇事者、保險公司、台鐵公司負責。

方華雄指出，太魯閣捐款專戶讓人回想到2014年高雄氣爆，全民也是一窩蜂捐款，結果善款大多拿去做不相關的事，這還是新聞報出來大家才知道的。成立捐款專戶的好處，在於利用民眾對死者的同情，順便藉此轉移焦點，讓民眾還來不及搞清楚事情真相，就先讓執政黨賺取政治利益。方分析，今年3月大陸禁止台灣鳳梨外銷大陸，民進黨政府也是帶風向要大家「吃鳳梨救農民」、「吃鳳梨救台灣」，同樣是在操弄民眾的同情心，但必須要反問「到底是誰造成的？」明明介殼蟲問題就可以解決，卻要搞到全部禁運，就是「政治問題」了。

至於衛福部發動捐款為何會引起不滿？方華雄表示，民間團體辦捐款帳號相當不易，因為政府審核非常嚴格，要查證有無符合公眾利益，還要審核區域限制、調查申請機構的過去歷史等，這是衛福部能迅速成立捐款專戶，「一定是『上面』交代。」

(中時新聞網)