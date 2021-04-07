台灣民眾熱愛美食，可以一次盡享的「吃到飽」是市場不敗主流，台北六福萬怡酒店今日宣布，敘日全日餐廳將正式轉型為「全自助式供餐模式」，打造新東區唯一頂級吃到飽餐廳，提供高品質且多樣化料理，依照不定期推出的主題活動，將高級餐廳的精緻單點料理端上餐檯，配合第二季「捕獲肉食系」主題，肉食美味無限供應。

敘日全日餐廳再加碼更超值的優惠，只要參加酒店官方粉絲專頁指定活動，或是穿著印有動物圖案的衣服或搭配動物配件參加現場拍照打卡活動，兩人同行即享8折優惠，趕快揪熱愛動物服飾或配件的好友，一起來享用大餐。

敘日全日餐廳共規劃8大餐區，分別為日式餐檯、海鮮餐檯、現切肉檯、日式天婦羅炸物區、印度特色區、風味熱食區、沙拉開胃菜區、冰淇淋甜點吧等，百種海陸料理輪番上陣，要讓挑剔的吃貨大飽口福。

其中，日式餐檯上提供生魚片、生食級帆立貝、握壽司及手卷外，更豪華推出炙燒和牛握壽司，新鮮和牛肉置於醋飯上，現場用火槍炙燒後，油脂香味及肉味立刻飄散，吸引民眾排隊取用；海鮮餐檯則供應肥美新鮮大白蝦、清蒸螃蟹，絕對不能錯過的是手掌般大的美國大生蠔，一口滑入嘴中就能吃到大海的鮮甜。

現切肉檯必備美國特選級Choice肋眼牛排，假日更升等至Prime等級，還有BBQ羊胸排，刷上主廚特製烤醬，帶有濃郁的水果甜味，一口吃下享受風味獨特又細緻的果香羊肉。大魚大肉後總是要來一份甜點，提供哈根達斯冰淇淋、現場製作的烈日鬆餅、精緻糕點、季節水果等選項，做為大餐後的完美句點。

(中時 )