美中經濟復甦，周二美國原油期貨反彈逾1%；據供應管理協會(ISM)數據顯示，美國3月非製造業指數為63.7，優於市場預期的59與2月的55.3，而中國服務業PMI活動指數也結束了前三個月以來的跌勢，成長2.8個百分點來到54.3。主要是因疫苗接種持續進行，加上消費需求的釋放，促使服務業活動明顯得到改善所致。

此外，美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至4月2日當周，美國原油庫存減少260萬桶，支撐終場油價回升；分析師認為，儘管石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，於上周決定5月將微幅增產，但若新冠疫情持續獲得控制，隨著夏季旅遊量增加，油價也將有望上升。其中美國原油漲幅1.2%，倫敦原油漲幅1%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.68美元，報每桶59.33美元；5月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.79美元；5月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.97美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.59美元，報每桶62.74美元。(商品行情網)

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