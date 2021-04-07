台灣持續大旱，南方熱帶系統何時活躍，發展成颱風是為台灣帶來大量降水的關鍵，氣象局表示，下周三、四模式預測有熱帶系統發展，但強度和路徑仍有分歧。臉書台灣颱風論壇也指出，4月中旬南方熱帶系統有活躍的趨勢。

氣象局表示，下周三、四(14、15日)模式模擬有熱帶系統產生，但強度、路徑目前仍有分歧，可能偏往日本或日本東方海面走，持續觀察中。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，4月中旬南方熱帶系統有活躍的趨勢，未來幾日可以持續關注，但別抱太大期望。

新竹、嘉義、台南、高雄等4縣市目前是減量供水，若再不下雨，這4縣市恐怕也要供5停2。(翻攝自 水利署網站)

對此，網友紛紛留言：「祈求天降甘霖，澄清湖超低水位」、「希望靠北一點」、「歡迎來台灣走走，從南邊上來也行，腳步輕一點，慢一點，多待幾天也好」、「颱風快點來」。

全台水情嚴峻，苗栗、台中、北彰化6日起實施供5停2的限水措施，總計106萬戶受影響，根據經濟部水利署的網站顯示，新竹、嘉義、台南、高雄等4縣市目前是減量供水，若再不下雨，這4縣市恐怕也撐不久，現在的台灣急需大量降水，紓解旱象，何時有颱風發展成了水情重要關鍵。

鄭明典表示，有低氣壓出現在菲律賓東方海面上。(翻攝自 鄭明典FB)

(中時新聞網)