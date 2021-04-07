39歲女星許維恩不僅擁有美豔外型，個性溫和又親民，深受許多粉絲喜愛，但最近網路瘋傳她指責女助理的影片，甚至直接要求對方離開，把助理嚇得冒冷汗；原來許維恩為了給愚人節驚喜，聯手工作人員整女助理，超強氣勢連隔著螢幕的網友都被騙到。

許維恩除了演藝工作，另闢美容、食品和經紀公司等副業，完全是斜槓人生，YouTuber奎丁想挑戰當她的一日助理，便到辦公室報到，許維恩起先就說自己的3個工作原則：「我說過的話不要重複第2次、我很怕吵、不要隨便給我做決定。」隨即發布第一個任務，要奎丁幫忙整理辦公桌，但她非常不滿意整理完的成果，數落有整理跟沒整理一樣；接著許維恩帶著奎丁參加廠商會議，奎丁被指派要負責點飲料，但每個人的要求都相當高，像是麝香貓咖啡、珍珠奶茶珍珠只能放2顆等，奎丁根本來不及紀錄，想再追問時卻被許維恩阻止不准再問第2次，好不容易把飲料買回去，又被發現少了兩杯，許維恩的表情越來越難看。

回到辦公室後，許維恩交代奎丁做會議總結紀錄，但她看了最終筆記後，發現太過於簡略，接著命令奎丁搬三箱非常重的書，還不准任何人幫忙，並數落奎丁動作太慢、體力差等，最後她忍不住開罵：「欸不要錄了好不好，我覺得太浪費時間了…我一整天的時間都沒了耶！」甚至氣到直接摔杯子，要奎丁立即出去，發狠的一面與平時溫柔的模樣差很大。

奎丁被罵得臉色發白，失神似的走出去沒多久，就被許維恩攔下，原來這一切都是愚人節企劃，奎丁的幕後工作人員私下聯絡許維恩，希望她能一起聯手整人，果不其然把奎丁嚇到爆雞皮，許維恩則笑著撇清：「從來沒有這樣喊過人家！」

影片曝光後，不少網友都被許維恩的演技驚豔到，「剛爆氣完然後溫溫柔柔的說：情緒起伏太大對身體不好，老闆娘真的演技太強了」、「爆氣那段真的是起雞皮疙瘩」、「兇起來的時候看起來真的有兇，感覺氣到臉都紅了」、「女神罵人的氣勢也太強了吧，隔著螢幕都以為在罵我」引起熱烈討論。

拍不好就把人轟出去...? 影片我照發!

(中時新聞網)