交通部長林佳龍。(中時資料照)

針對太魯閣號在花蓮發生的不幸交通事故，行政院4日證實院長蘇貞昌已接獲交通部長林佳龍口頭請辭電話，對於負責任的態度表示肯定，但現階段以搶修、搶通為先，把善後做好為重。中廣董事長、資深媒體人趙少康昨(6日)在網路節目《鄉民來衝康》中批，「政治人沒有拖拖拖，沒有在那邊拖到後來觀測風向、看上面是否慰留，這不叫政治責任」。

趙少康6日在yahoo TV《鄉民來衝康》中談到，林佳龍要下台，他講救人優先，救人當然優先，救人跟咎責有什麼衝突？至於林佳龍說要到第一線救災，他也忍不住批，「你救什麼災？靠你救嗎？你當交通部長兩年多，搞什麼鬼？台鐵改善什麼？且工地、台鐵都是歸台鐵管，交通部長當然要負責。」

趙少康指出，很多政治責任就是第一時間要負起責任，「政治人沒有拖拖拖，沒有拖到後來觀測風向、看上面是否慰留，這不叫政治責任！」且這次事件有政治、刑事、事務性責任，因此各種責任都要追查到底。

事實上，針對林佳龍應否請辭問題，趙少康日前就強調，傷亡如此多人，已沒什麼好考慮，不但林佳龍應立刻辭職，蘇貞昌下台負責也不為過。蘇貞昌、林佳龍幹了多年，都沒有把台鐵整頓好，台鐵慘劇的善後，又何須他們來解決？簡直把政務官的格調及風骨全丟光。

而林佳龍今(7日)到立法院交通委員會就太魯閣號一事專案報告時，再次向所有受難者及家屬表達最深的歉意，並表示會在事故善後工作告一階段後，負起政治責任，誠實面對勇敢、承擔。

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(中時新聞網)