F.I.R.成員阿沁跟小14歲正妹網紅花花結婚7年，育有2個可愛女兒，花花日前在台北東區被另名網紅「黑男」捕獲訪問，引來網友酸言酸語，有人諷刺阿沁曾和Faye交往過，批評花花是Faye的表妹，更有人指阿沁和陳建寧聯手逼Faye退團，花花也罕見回應她所知道的真相。

F.I.R.於16年前出道，以一曲〈Lydia〉搭配偶像劇《鬥魚》一炮而紅，2018年主唱Faye自曝被迫離開F.I.R.，並表示未來還是音樂上的盟友，彼此祝福，而Faye2007年跟阿沁曾宣布交往，熱戀時期男方還在演唱會上下跪求婚，但卻無疾而終，2010年分手，後來兩人在廣播節目上公開分手原因，承認主因是彼此「心思細膩」的部分沒有交集，交往後反而爭吵不斷，才決定當回朋友。

花花跟阿沁結婚7年。（圖／翻攝自flora_li_flora IG）

本月初，阿沁嬌妻花花在Youtube頻道公開回應酸民留言，有人批評：「可惜嫁給一個素質偏低的老公」，花花大方說：「我覺得智商偏低耶，豬隊友的那種」，另有人諷刺兩人婚姻「簡單啊，有錢有房子有車子搞定」，花花誠實說阿沁其實不有錢，兩人現在所住的房子也是租的，經濟狀況沒有大家所想富裕，花花也沒否認整容，說：「我整容的目的大概就是影響到我的生活，才會想去做手術」，之後再跟大家分享。

花花回應酸民留言。（圖／翻攝自Flora花花 Youtube）

見有人酸花花「這是飛的表妹嗎？」花花則天然呆說：「不是啊！我們沒有血緣關係」，有網友則指：「前女友是飛兒，被迫退團」，花花說，就她所知前一句是對的，後一句不對，舉例說：「今天小花如果她去一個公司應徵，應徵上了，她跟那個公司簽約了三年，那她的同事小草跟小樹就不可能會把她剔除這個公司，第一，這不是他們同事的權限，第二，他們有簽約，所以不管她要留下來、要離開都是應該照合約，這樣大家有理解我想表達的嗎？」

見此，網友回應花花：「太猛了吧，EQ超好的」、「妳的聲音，讓身為女生的我也愛上啦，真的不懂一堆網友，只會在螢幕後嘴砲」、「默默被妳回答圈粉」、「那些酸民面對面肯定不敢跟妳講那些話，就是網絡鍵盤手而已」。

(中時新聞網)