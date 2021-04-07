台鐵太魯閣號撞工程車釀嚴重死傷，開工程車的李義祥未在車子滑落第一時間報案引發眾怒，一名網友分享，過去做鐵路工程時，也發生過工程車入侵行車路線的意外，但當下立即通報前後車站，讓行駛中的列車在收到消息後能馬上減速慢行，避免撞車事故發生，因此他認為，「如果事故當下，李先生也能第一時間通報，或許就不會那麼嚴重」。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，他之前曾做過鐵路工程，某次他們申請日間保修來進行鐵路沿線工作，在接近收工的時候，他的工程車突然卡在鐵路旁的道渣堆中，車斗侵入列車行車路線。

男網友指出，當下他直覺就是通報前後車站，由台鐵通知停下列車，因此路線上的列車收到消息後，就減緩速度前進，因此他認為，「如果這次事故當下，李先生(李義祥)也能第一時間通報前後站，而不是事不關己在旁邊的話，或許，今天就不會有那麼嚴重的事故。」

男網友感嘆地說，其實每個人都會犯錯，但期許在未來，所有人都可以有足夠的工安意識，讓這個社會更加安全、更加進步。也感謝這次事故協助救災的所有人，也願逝者安息、傷者平安。

貼文引起網友熱議，「剛剛也有想到，假如有打一通電話告訴台鐵是不是就能減少災害」、「通報至少傷害能降低一點」、「一切都沒有如果了」。另也有網友主動貼出通報電話「0800-800-333」，呼籲大家若發現軌道、平交道、橋梁或是隧道出現障礙物的時候，都可以主動通知給台鐵。

(中時新聞網)